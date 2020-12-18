Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın mutlu günü

Sabancı ailesinden Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı’nın oğlu Hacı Sabancı evlenmeye hazırlanıyor! Uzun süredir birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti ilişkilerine resmiyet kazandırmak istiyor. Snob Magazin'in haberine göre; Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.



Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi. Sabancı, Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu. Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.