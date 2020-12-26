Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf! O detay dikkatlerden kaçmadı

İlişkilerini bir adım öteye taşıyarak evlilik kararı alan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Büyük bir özenle gerçekleştirilen nişan hazırlıkları da magazin basını tarafından yakından takip ediliyordu. Nazlı Kayı sosyal medya hesabından hazırlıklara dair paylaşımlar yapıyordu.



Herkesin merakla beklediği o fotoğraf sonunda paylaşıldı. Hacı Sabancı nişanlısı Nazlı Kayı ile pasta kestiği anlara ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Hacı Sabancı paylaşımını siyah beyaz kalp emojileri ile paylaştı.

Nazlı Kayı nişanlısı Hacı Sabancı’nın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.