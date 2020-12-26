26 Aralık 2020 Cumartesi 12:30 | Son Güncelleme:
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf! O detay dikkatlerden kaçmadı
Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti evlilik kararı almıştı. İlk adımı atarak nişan yapan ünlü çift fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Hacı Sabancı, nişanlısı Nazlı Kayı ile pasta kestiği anı paylaştı. Siyah beyaz uyumu ile göz dolduran çift büyük beğeni toplarken Hacı Sabancı'nın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Hacı Sabancı'nın paylaşımın altına düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı.
İlişkilerini bir adım öteye taşıyarak evlilik kararı alan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Büyük bir özenle gerçekleştirilen nişan hazırlıkları da magazin basını tarafından yakından takip ediliyordu. Nazlı Kayı sosyal medya hesabından hazırlıklara dair paylaşımlar yapıyordu.
Herkesin merakla beklediği o fotoğraf sonunda paylaşıldı. Hacı Sabancı nişanlısı Nazlı Kayı ile pasta kestiği anlara ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Hacı Sabancı paylaşımını siyah beyaz kalp emojileri ile paylaştı.
Nazlı Kayı nişanlısı Hacı Sabancı’nın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.