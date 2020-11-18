Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı ailesinden istedi! İşte törenden ilk kareler...

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın isteme töreni ise önceki akşam yapıldı. Tören, Bursa’da ve aile arasında gerçekleşti. Düğün için çok beklemek istemeyen ünlü çift, hazırlıklara bile başladı.

ARZU HANIM TORUN İSTİYOR

Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Hanım’ın müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor. Yıllar önce bir dergiye röportaj veren Arzu Sabancı, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim." demişti.

Nazlı Kayı da bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Kendimi güzel buluyorum. Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum. Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim."