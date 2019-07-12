Hacı Sabancı '124' yorumuna böyle cevap verdi: Peki para olunca ne oluyor?

İş adamı Hacı Sabancı, takipçisinin kendisini eleştiren yorumuna esprili bir şekilde cevap verdi.

"BİR FERRARİ YAKIŞTIRMANI ALIRIM ARTIK"

Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte fotoğrafını yayınladı. Hacı Sabancı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Para olmasa Hacı bildiğin 124" yorumunu yaptı. Sabancı ise takipçisinin yorumuna cevap vererek, "Peki para olunca ne oluyor? Bir ferrari yakıştırmanı alırım artık." ifadelerini kullandı.