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  3. Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı! Domdom Ali'nin kardeşi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı! Domdom Ali'nin kardeşi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı! Domdom Ali'nin kardeşi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Bir süre önce, Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim’ dedi.

Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersin’de tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhum Şavlı, ‘Domdom Ali’ karakteri ile tanınan Feridun Şavlı’nın kardeşi olarak biliniyordu.

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