Bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla ilgi çeken film büyük ilgi görüyor.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NEDİR?

Haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Yeni öğrenci Bilo, ilk geldiği andan itibaren sınıfın ağası gibi davranır ve işler karışır. Okula yeni gelen sadece Bilo değildir, tam bir erkek düşmanı Hürrem hoca da yenidir okulda. Sınıfta ise herkes tarafından Ayşe ile Ömer'in aşkı konuşulmaktadır. Ve olan olur, Ayşe hamile kalır. Ayşe'nin hamileliğini saklamak hiç de kolay olmayacaktır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul - Kel Mahmut

Zümrüt Cansel - Ayşe

Şevket Altuğ - Kimya hocası

Adile Naşit - Hafize Ana

Perran Kutman - Hürrem

Şener Şen - Badi Ekrem

İlyas Salman - Bilo Ağa

Muharrem Gürses - Müdür

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Tayfun Akalın - Öğrenci

Talip Güran - Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga - Sevda

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri