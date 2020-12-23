Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de izleyicisi ile buluşacak. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören filmde Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu filmde haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir reisin oğlunun gelmesiyle hikaye başlıyor.
Bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla ilgi çeken film büyük ilgi görüyor.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NEDİR?
Haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Yeni öğrenci Bilo, ilk geldiği andan itibaren sınıfın ağası gibi davranır ve işler karışır. Okula yeni gelen sadece Bilo değildir, tam bir erkek düşmanı Hürrem hoca da yenidir okulda. Sınıfta ise herkes tarafından Ayşe ile Ömer'in aşkı konuşulmaktadır. Ve olan olur, Ayşe hamile kalır. Ayşe'nin hamileliğini saklamak hiç de kolay olmayacaktır.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI KİMLER?
Münir Özkul - Kel Mahmut
Zümrüt Cansel - Ayşe
Şevket Altuğ - Kimya hocası
Adile Naşit - Hafize Ana
Perran Kutman - Hürrem
Şener Şen - Badi Ekrem
İlyas Salman - Bilo Ağa
Muharrem Gürses - Müdür
Bülent Haksever - Kıllı Sami
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Tayfun Akalın - Öğrenci
Talip Güran - Kıvırcık Ömer
Sevda Aktolga - Sevda
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri