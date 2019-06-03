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03 Haziran 2019 Pazartesi 12:29 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:35

Güzel oyuncu Seda Bakan hamileliğinin sonuna doğru yaklaşıyor

Güzel oyuncu Seda Bakan hamileliğinin sonuna doğru yaklaşıyor

Yaklaşık 5 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Seda Bakan hamileliğinde 6'ıncı ayı geride bıraktı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Şimdilerde anne - baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Seda Bakan geçtiğimiz nisan ayında eşiyle bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Bakan, bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu, "Kız annesi olacağım. Aklımızda da üç dört tane isim var ama netleştirmedik daha zamanı var” sözleriyle açıklamıştı.

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