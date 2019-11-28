Güzel oyuncu Gözde Çığacı sevgilisine evlilik teklif etti!

Son olarak Yüzleşme adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Gözde Çığacı, uzun süredir Tümer Gülümserler ile aşk yaşıyordu. Bu ilişkisini resmiyete taşımaya karar veren Çığacı, eşine nadir rastlanan bir olayı gerçekleştirdi ve sevgilisine evlilik teklifi etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabından yaptığı açıklamayla müjdeli haberi duyuran oyuncu, evlilik teklifi ettiği andan bir kare paylaşarak şu sözleri not düştü:

"Sanırım bi basın açıklaması yapmamın zamanı geldi

Bilen bilir ben biraz serseri ruhluyumdur biraz dağınık yer yer deli yer yer biraz konuşkan ve bazen sıkıcı bile olabilirim tam da bu sebeple hayatımda ne istediğimi çok da bilemeyebiliyorum...

29 yıllık hayatımda emin olduğum 2 şey var birincisi mesleğim hiç şüphe duymadım nu seçerken ikincisi beraber yaş almaktan keyif gurur ve hatta onur duyucağım eşim demenin anlamlı olucağı canım sevdiğim @tumergulumserler ... belki biraz aklım havada olabilir ama beni bu kadar anlayan ve hatalarımı bana sevdiren bana sabrı öğreten her heyecanımı benimle paylaşabilen tembellik etmenin en keyifli halini bana yaşatan her anlamda koşmanın bu kadar keyifli olduğu bi insan daha önce karşıma çıkmamıştı...

Sanırım sen bi istisnasın sevgilim ve benim için özel üretildin. Hayat boyu beklenti içinde yaşamak sizce de sıkıcı değil mi? Neden diye bile sormamışım kendime neden o teklif etmeli (: bunun bi cevabı yok bunun kadını erkeği de yok ben bi insanım ve bu insanla hayatımı paylaşmak istiyorum bu adımı atmaktan gurur duyuyorum iyi ki yanımdasın yol arkadasım benim güzel kalpli sevdiğim hep ol...bu arada EVET DEDİ"