Güvercin dizisindeki Zülüf kimdir? Almila Ada kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Güvercin dizisi oyuncularından Zülüf’ün kim olduğu merak ediliyor. Almila Ada kimdir, kaç yaşında? Yeni dizi Güvercin’in oyuncuları arasında Almila Ada’da yer alıyor. Güzel oyuncu Zülüf karakterine hayat veriyor. Küçük yaşta babasının cezaevine girmesiyle evin sorumluluklarını annesi ile paylaşmış, bu yüzden erken olgunlaşmış güzel, gururlu, özgüveni yüksek, gelecekle ilgili hayalleri ve idealleri olan bir genç kıza hayat veren Almila Ada ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

GÜVERCİN OYUNCULARINDAN ZÜLÜF KİMDİR?

Bedir’in kızıdır. Küçük yaşta babasının cezaevine girmesiyle evin sorumluluklarını annesi ile paylaşmış, bu yüzden erken olgunlaşmış güzel, gururlu, özgüveni yüksek, gelecekle ilgili hayalleri ve idealleri olan bir genç kızdır. Sabırla çok sevdiği babasının cezaevinden çıkmasını beklerken, erkek kardeşi Müslüm’e sahip çıkmış, ablalık yapmıştır. Babası hapisten çıktığında her şeyin düzeleceğini ve işlerin yoluna gireceğini düşünürken, Müslüm’ün yol açtığı olaylar sonucu, kendisini bir anda hiç beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Kaderine isyan da etse, karşı da çıksa hayatın onu götürdüğü yere doğru sürüklenecektir.

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde eğitim almıştır. Ardından Londra’da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır. 1.74 boyunda ve 46 kilo ağırlığında olan Almila, Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiş. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Almila, Cennetin Gözyaşları dizinde, üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, zeki ve güzel bir kız olan Cennet karekterini canlandırdı. Şimdiler de ise Bir Deli Rüzgar Dizisi’nde Melike Candan karakterine hayat verdi.