Güvercin dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Güvercin dizisi oyuncuları kadrosunda kimler var?

Güvercin dizisi oyuncuları araştırılıyor. Güvercin dizisinin konusu nedir? Star TV’de yayınlanan dizide Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar gibi isimler rol alıyor. Mehmet Ali Nuroğlu Kenan karakterine, Almila Ada Zülüf karakterine hayat veriyor. Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Derken olaylar gelişir…

GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU

Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir’in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları’nın Bey Mahallesi’ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar’ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir’e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet’in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır. Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları’nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir. Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez. Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise’yi kaçıran Müslüm’ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCULARI

KENAN - Mehmet Ali Nuroğlu

Kevsa’nın büyük oğlu, Ökkeş ve Nefise’nin ağabeyleridir. Yakışıklı, yaşından daha büyük gösteren ve davranan, yaşadığı coğrafyadaki erkeklerin aksine; olayları şiddetle değil, anlaşarak çözmek taraftarı olan, hümanist biridir. Çok başarılı bir öğrenci olarak liseyi İstanbul’da okur ve geleceğiyle ilgili büyük planlar yaparken, babası Ahmet’in öldürülmesiyle Antep’e dönmek, genç yaşta işlerin başına geçmek ve ailenin reisi olmak zorunda kalmıştır. Büyük bir fıstık işleme tesisi kurmuş, şehirde butik bir otel açmıştır. Serseri kardeşi Ökkeş’e sahip çıkmak ve onu zaptetmek için elinden geleni yapmaya çalışır.

ZÜLÜF - Almila Ada

Bedir’in kızıdır. Küçük yaşta babasının cezaevine girmesiyle evin sorumluluklarını annesi ile paylaşmış, bu yüzden erken olgunlaşmış güzel, gururlu, özgüveni yüksek, gelecekle ilgili hayalleri ve idealleri olan bir genç kızdır. Sabırla çok sevdiği babasının cezaevinden çıkmasını beklerken, erkek kardeşi Müslüm’e sahip çıkmış, ablalık yapmıştır. Babası hapisten çıktığında her şeyin düzeleceğini ve işlerin yoluna gireceğini düşünürken, Müslüm’ün yol açtığı olaylar sonucu, kendisini bir anda hiç beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Kaderine isyan da etse, karşı da çıksa hayatın onu götürdüğü yere doğru sürüklenecektir.

BEDİR - Menderes Samancılar

Ailenin reisi, Zülüf ve Müslüm’ün babası, Zeliha’nın kocasıdır. On beş yıl önce, cinayet ve hırsızlıkla suçlanarak cezaevine girmiş, cezaevi şartlarıyla daha da olgunlaşmış derin ve ağır bir adamdır. Cezaevinden çıktıktan sonra baba yadigarı kutnu atölyesini tekrar faaliyete geçirip, karısı ve çocuklarıyla mutlu bir hayat süreceğini düşünürken, oğlu Müslüm’ün yüzünden bir anda her şey alt üst olur. Tek amacı çocuklarını ve ailesini korumak, onlara sahip çıkmaktır.

KEVSA - Nursel Köse

Kenan’ın, Ökkeş’in ve Nefise’nin annesidir. On beş yıl önce kocası Ahmet Cibran bir cinayete kurban gitmiştir.Yıllarca kocasının yasını tutmuş, çocuklarını ve ailesini bir arada tutmak için sert ve katı bir kimlik geliştirmiş, tavırları ve bakışları ile etrafa korku salan, yörede sözü geçen bir hanımağadır. Büyük oğlu Kenan’la pek iyi anlaşamazken, diğer oğlu Ökkeş’e hastalık derecesinde bir düşkünlüğü vardır. Kontrolü hep elinde tuttuğunu düşünürken, hayatta hiç beklemediği şeylerle sınanacaktır.

CELİL - Devrim Saltoğlu

Kevsa’nın erkek kardeşi, Kenan, Ökkeş ve Nefise’nin dayılarıdır. Hayatta varlık gösterememiş, beceriksiz, başkalarının güç ve imkanlarıyla asalak yaşayan biridir. Güç, para ve imkan elde edeceğini düşündüğünde, yaptığı kötülükleri gözü görmez. Yaptıklarından en ufak bir vicdan azabı çekmeyen, ancak dışarıya kendini tamamen farklı gösteren, çevresindekileri duymak istediklerini söyleyerek kolayca kandıran biridir. Kumar zaafı vardır ve gece hayatına düşkündür.

KASIM - Osman Albayrak

Bedir’in erkek kardeşi, Zülüf ve Müslüm’ün amcalarıdır. Para hırsı olan, güce ve iktidara sahip olmayı seven bir adamdır. Şehirde fıstık ticareti işiyle uğraşmaktadır. Karısı Emel’e takıntılı derecede düşkündür. Ancak zengin olursa kendisiyle evleneceğini söyleyen Emel için, geçmişte her şeyi göze alarak bir takım işlere girişmiştir. Olayların gidişatını hep önceden planlamak isteyen, işlerin kontrolü dışında gelişmesine tahammül edemeyen biridir. Müslüm’ün neden olduğu olaylar Kasım’ın da hayatını ve kontrol planlarını zorlaştıracaktır.

ÖKKEŞ - Genco Özak

Kevsa’nın oğlu, Kenan ve Nefise’nin kardeşleridir. Babasının bir cinayete kurban gitmesiyle öfke ve intikam duygularıyla büyümüştür. Annesi Kevsa ve dayısı Celil tarafından yaptığı her hata hoş görülmüş ve hatalarının üstü kapatılmıştır. Sorunları hiçbir zaman medeni kurallar dahilinde çözmeyen, şiddetten ve zorbalıktan yana, Kenan’ın tam zıttı bir karakterdir. Kendisini, ağabeyi Kenan’dan hep eksik ve aşağıda görür ve sahip olamadığı güce ve iktidara kavuşmak ister. Ağabeyinin ona işletmesini bıraktığı marinanın başında duruyor gözükmekte, ama aslında serseri hayatına devam etmektedir.