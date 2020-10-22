Güvercin dizisi final yapıyor!

Pandemi öncesinde ilk 13 bölümü yayınlanan dizi hakkında Mart ayında final kararı verilmişti. Son 3 bölüm de bu sezon yayınlanarak diziye veda ediliyor… Geriye sadece 16. yani final bölümü kaldı…

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Nursel Köse ve Menderes Samancılar’ın başrollerinde yer aldığı dizinin bitişi izleyicilerini üzüyor.

Kenan ve Zülüf karakterlerinde Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada iyi bir dizi çifti oldu… Gerçeklerin ortaya çıkacağı ve sürpriz olayların yaşanacağı final bölümünden ilk görüntüler de geldi.

Güvercin dizisinin final yapmasına karşı çıkan izleyiciler de var. Ancak yapımın reytinglerinin çok düşük geldiği ve Star TV’nin son 3 bölümü yayınlarken bile büyük fedakarlık yaptığı da ortada…



