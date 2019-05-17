Gurur Aydoğan: Nişanlımla ayrıldık

Merhum sinema oyuncusu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan sürpriz karar. Gurur Aydoğan, Ağustos ayında evleneceği nişanlısı Başak Güröz'den ayrıldığını canlı yayında açıkladı.

2. Sayfa programına konuk olan Gurur Aydoğan şunları söyledi:

Nişanlımla ayrılmaya karar verdik. 10 gün önce saygı ve mantık çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Başak ve ailesi de benim için değerli. İkimiz için de hayırlısı olsun. İkimizin de istediği bir karardı. Konuşup anlaşarak verdik bu kararı. Bizim evlenmemize 2 buçuk üç ay vardı. Hayatta bunlar oluyor; evleniyorsun, boşanıyorsun, ayrılıyorsun…

Çiftin nişan yüzüklerini usta sanatçı Orhan Gencebay takmıştı.