Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül'de başlıyor

“Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın” öyküsünü anlatacak olan TRT 1’in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun tanıtımı önceki gün ekrana geldi. Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç’un oynadığı yapımın fragmanı tam not aldı.

