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  3. Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül'de başlıyor
04 Eylül 2020 Cuma 23:29 | Son Güncelleme:

Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül'de başlıyor

Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül'de başlıyor

TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ilk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanacak.

“Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın” öyküsünü anlatacak olan TRT 1’in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun tanıtımı önceki gün ekrana geldi. Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç’un oynadığı yapımın fragmanı tam not aldı. 

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