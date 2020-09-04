04 Eylül 2020 Cuma 23:29 | Son Güncelleme:
“Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın” öyküsünü anlatacak olan TRT 1’in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun tanıtımı önceki gün ekrana geldi. Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç’un oynadığı yapımın fragmanı tam not aldı.
Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül'de başlıyor
TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ilk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanacak.
“Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın” öyküsünü anlatacak olan TRT 1’in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun tanıtımı önceki gün ekrana geldi. Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy ve Ekin Koç’un oynadığı yapımın fragmanı tam not aldı.