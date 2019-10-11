Güreşin kahramanları mankenlik yaptı

Tasarımcı kendi topraklarının ve köklerinin süper kahramanları pehlivanları koleksiyonunun ilham kaynağı olarak seçti.

Defilede 7 aylık hamile olan Tülin Şahin görev aldı. Şahin, yeni doğacak bebeğine isim bulamadıklarını söyledi.

Defilenin finalinde 2013-2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı İsmail Balaban ile Turan Balaban podyuma çıktı.