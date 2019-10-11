Güreşin kahramanları mankenlik yaptı
Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Yakup Biçer, ‘Pehlivan’ isimli yeni koleksiyonunu tanıttı.
Tasarımcı kendi topraklarının ve köklerinin süper kahramanları pehlivanları koleksiyonunun ilham kaynağı olarak seçti.
Defilede 7 aylık hamile olan Tülin Şahin görev aldı. Şahin, yeni doğacak bebeğine isim bulamadıklarını söyledi.
Defilenin finalinde 2013-2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı İsmail Balaban ile Turan Balaban podyuma çıktı.