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  • Gupse Özay'la 1,5 ay önce evlenen Barış Arduç'tan çocuk açıklaması!
12 Eylül 2020 Cumartesi 09:47 | Son Güncelleme:

Gupse Özay'la 1,5 ay önce evlenen Barış Arduç'tan çocuk açıklaması!

Gupse Özay'la 1,5 ay önce evlenen Barış Arduç'tan çocuk açıklaması!

1,5 ay önce meslektaşı Gupse Özay'la dünyaevine giren oyuncu Barış Arduç, önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere yakalandı.

"Tatil bitti, işe döndük" diyen oyuncu Barış Arduç, "Evliliğimiz çok iyi gidiyor. 6-7 senelik birlikteliğimiz var. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmak bizim de çok istediğimiz bir şeydi. Yüzük takmayı da sevdim biraz. Dediğim gibi hayatı paylaşmaya başlıyor olsak, sürprizleri olabilirdi ama biz yedinci yıla gireceğiz hayatı paylaşıyoruz, bir sürprizimiz yok birbirimize karşı, huyumuzu suyumuzu biliyoruz” diye konuştu.

"ENERJİMİZ OLURSA YAPARIZ"

Sade bir düğün yaptıkları hatırlatılan Arduç, ”O dönem öyle bir niyetimiz vardı. Aile büyükleri de gelemiyor diye konuşmuştuk, sanki her şey normalleşince bir düğün falan yapılır mı diye, zaman da geçtikçe o topa bir daha girilir mi, bir sürü insan başka bir organizsyon başka bir yorgunluk, tamamen enerjimizle alakalı enerjimiz olursa yaparız” dedi.

"ÇOCUK ÇOK İSTİYORUZ"

Gupse Özay’ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan oyuncu, "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok” şeklinde cevapladı.

Eşi Gupse Özay’la pandemi sürecini evlerinde geçirdiğini söyleyen Arduç, ”Gupse yazarak geçiriyor, evde” dedi. (Cadde)

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