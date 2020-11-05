Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç: Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi

Barış Arduç, "Epey zamandır görüşmüyorduk, oturduk yemek yedik, biraz sohbet ettik" diye konuştu. İzmir’de yaşanan depreme değinen Arduç, ”İzmir depremiyle alakalı biraz canımız sıkkın. İnşallah güzel haberler bekliyoruz" diye konuştu. İzmir’e yerleşecekleri yönündeki haberleri yalanlayan Arduç, ”Hayır, İstanbuldayız" diye konuştu.

Eşi Gupse Özay’ın evde olduğunu söyleyen Arduç,”Yazarak çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu, değişen bir şey yok. Tadımız keyfimiz yerinde. İnşallah doğal afetlerde işin içinde, memleketin güzel günlerin beklediği iyi zamanlara denk geliriz, keyifli keyifli sohbet ederiz uzun uzun. Çok fazla konuşacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Dijital platforma yapacağı diziyle alakalı konuşan Arduç, ”Ocak gibi bir aksilik olmazsa işimiz başlayacak. İyi işler yapmaya çalışıyoruz, güzel işlerle beraber oluruz" dedi.

Rol alacağı dizide Gökçe Bahadır ve Salih Bademci’nin eşlik edeceği iddialarına Arduç, ”Onunla ilgili ben şimdi net bir bilgi vermeyeyim. Çok işin içinde değilim kimlerle anlaşıldı anlaşılmadı konusunda. İki ay kadar var" dedi. Rolünü anlatmayan Arduç, sürpriz olduğunu belirtti.