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  3. Gupse Özay ve Barış Arduç çifti o iddiaları yalanladı: Öyle bir şey yok

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti o iddiaları yalanladı: Öyle bir şey yok

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti o iddiaları yalanladı: Öyle bir şey yok

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti önceki akşam Bebek Hotel’de dostları Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, iş için görüşmediklerini söyleyerek “Çok sevdiğim iki dostumla arada buluşuyoruz, bugün de keyifli bir akşam yemeği yedik’’ dedi.

Daha önce haklarında çıkan ‘’Hayranları yüzünden altı kez ev değiştirmek zorunda kaldılar’’ şeklindeki haberleri de yalanlayan ikili ‘’Öyle bir şey yok. O haberler doğru değil‘’ şeklinde konuştu. Öte yandan Gupse Özay’ın zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

(Snobmagazin)

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