11 Ekim 2020 Pazar 17:30 | Son Güncelleme:
Gupse Özay hamile mi? Gupse Özay'dan hamilelik iddialarına yanıt gecikmedi
Gupse Özay ile Barış Arduç'un sürpriz nikahı çok konuşulmuştu. Evliliklerinin yankıları devam ederken Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında bir sürpriz iddia daha ortaya atıldı. Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. Güzel oyuncu hakkında çıkan hamile haberlerine yanıt verdi.
Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu iddia edildi. 6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, temmuz süpriz bir nikahla evlendiler. Uzun süredir aşk yaşayan çiftin bebek bekledikleri iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre güzel oyuncu Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.