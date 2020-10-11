Gupse Özay hamile mi? Gupse Özay'dan hamilelik iddialarına yanıt gecikmedi

Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu iddia edildi. 6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, temmuz süpriz bir nikahla evlendiler. Uzun süredir aşk yaşayan çiftin bebek bekledikleri iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre güzel oyuncu Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.