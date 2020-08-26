Günnur Adıgüzel hangi dizilerde oynadı? Günnur Adıgüzel kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Günnur Adıgüzel Şişli’de kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. 500 bin lirası çalınan Günnur Adıgüzel'in bankadan çıktıktan sonra darp edildiği öğrenildi. Kendi imkanları ile hastaneye giden oyuncu, yaşadığı şokun ardından polise ifade verdi. Peki, Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?



35 yaşında olan oyuncu Günnur Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş(56), Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı.

Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.