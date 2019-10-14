Güney Koreli şarkıcı Sulli evinde ölü bulundu!
Güney Kore asıllı ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Anadolu Ajansı'nın Yonhap Ajansı'na dayandırdığı bilgilere göre; Polis yetkilileri Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'un Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.
Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.