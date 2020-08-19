Gülsüm Ali İlhan, Berk Atan, Erdal Cindoruk, Şebnem Dilligil gibi isimler TRT'nin yeni dizisi Gönül Bağı'nda bir araya geldi

Eskişehir Sivrihisar’da çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturacak. Mustafa Çiftçi’nin bozkır öykülerinden yola çıkılarak hazırlanan dizi için Gülsüm Ali İlhan, Berk Atan, Erdal Cindoruk, Şebnem Dilligil, Ali Düşenkalkar ve Mert Turak’la görüşülüyor.