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  3. Yeğeni Ezra anlattı: Gülşen'e özenmiyorum, örnek alıyorum

Yeğeni Ezra anlattı: Gülşen'e özenmiyorum, örnek alıyorum

Yeğeni Ezra anlattı: Gülşen'e özenmiyorum, örnek alıyorum

Pop müzik şarkıcısı Güleş’in yeğeni Ezra, ilk single’ı Avaz Avazı yayınladı. 1991 Almanya doğumlu Ezra hayat hikayesini anlattı.

Günaydın’a konuşan Ezra, kendisi hakkında şu bilgileri veriyor: 1991 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdum. Bir kız kardeşim var. Okula Türkiye'de başladım. O dönem ailenin başında Gülşen diye bir karakter var. Bir de onun yolundan giden küçük bir kız çocuğu... Daha beş yaşımdaydım. İlk dinlediğim şarkıcı teyzemdi. Biliyorsunuz çıkışı 1996'da Be Adam'la olmuştu.

-Özenme değil, örnek alma vardı. Her yaptığını yapma, büyüdükçe tip, ses ve duruş olarak ona benzeme isteği... Çok enteresan. Şimdi de "İyi ki ona benzetiliyorum" diyorum, çünkü onu çok seviyorum.

-Asıl ismim Esra. Gülşen bir gün arayıp "Eğer sahnede olacaksan ismin farklı olmalı. Bundan sonra senin ismin Ezra" dedi. Altı-yedi yıldır yakınlarım da bana Ezra diye sesleniyor.

-Üniversitede radyo-televizyon bölümünde okudum. Radyoculuğu sevsem de zamanla "Arkada olmamalıyım" düşüncesi ağır bastı ve şan dersleri almaya karar verdim. O sırada Gülşen de "Artık şan eğitimini al. Edis diye bir çocuk var. Seni onun yanına vereceğim. Pişersin orada" dedi. Edis'in ilk çıkış yıllarında vokalistliğini yaptım. 

 

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