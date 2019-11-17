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Annelik için müziğe ara

Annelik için müziğe ara

Geçen sene ‘Bir İhtimal Biliyorum’ single çalışmasından sonra yeni albümü hayranları tarafından dört gözle beklenen Gülşen’den sevenlerini üzecek haber.

Öğrenilen bilgiye göre; popçu ikinci kez anne olmak istediği için albüm çalışmalarına bir süre ara verdi. 2017’de ilk çocuğu Azur’u kucağına aldıktan sonra anneliği bir hayli seven Gülşen, ikinci kez çocuk sahibi olmak istediği için yoğun tempoya bir süre ara verdiği iddia edildi. Eşi Ozan Çolakoğlu ile Londra’daki stüdyolarında müzikal çalışmalarına devam eden Gülşen, notalardan da uzak duramıyor. Sanatçı, sık sık eşi Çolakoğlu ve oğlu Azur ile birlikte Londra’ya giderek yeni bir şeyler  üretmeye devam ediyor. Gülşen’in ikinci çocuk isteğine eşi Çolakoğlu’nun sıcak bakıyor. 


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