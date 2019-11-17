Annelik için müziğe ara

Öğrenilen bilgiye göre; popçu ikinci kez anne olmak istediği için albüm çalışmalarına bir süre ara verdi. 2017’de ilk çocuğu Azur’u kucağına aldıktan sonra anneliği bir hayli seven Gülşen, ikinci kez çocuk sahibi olmak istediği için yoğun tempoya bir süre ara verdiği iddia edildi. Eşi Ozan Çolakoğlu ile Londra’daki stüdyolarında müzikal çalışmalarına devam eden Gülşen, notalardan da uzak duramıyor. Sanatçı, sık sık eşi Çolakoğlu ve oğlu Azur ile birlikte Londra’ya giderek yeni bir şeyler üretmeye devam ediyor. Gülşen’in ikinci çocuk isteğine eşi Çolakoğlu’nun sıcak bakıyor.