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  3. Gülşen'den Edis'e ilginç kutlama: 'Yoldaşım, kıymetli bebelağım'

Gülşen'den Edis'e ilginç kutlama: 'Yoldaşım, kıymetli bebelağım'

Gülşen'den Edis'e ilginç kutlama: 'Yoldaşım, kıymetli bebelağım'

Ünlü şarkıcı Gülşen, Edis'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Güzel popçunun paylaşımına not düştüğü sözler dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ve şarkı yazarı Edis, bugün 29 yaşına bastı. Pek çok ünlü şarkıcının doğum gününü kutlarken, en dikkat çeken mesaj Gülşen'den geldi.

'KIYMETLİ BEBELAĞIM'

Gülşen, Edis'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğmuşsun benim canım. Dostum, yoldaşım, arkadaşım, kıymetli bebelağım. Her yeni yaşında, her halinle parlamaya devam" notunu düştü. 43 yaşındaki popçunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.


Gülşen'den ilginç kutlama: Yoldaşım, kıymetli bebelağım
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