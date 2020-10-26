  • $8,0586
  • 9,5367
  • 492.01
  • 1174.52
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:46 | Son Güncelleme:

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Berselona'ya yerleşti

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Berselona'ya yerleşti

Ünlü popçu Gülşen, aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la birlikte bundan sonra Barselona ve İstanbul arasında mekik dokuyacak. Azur'un eğitimi için Barselona'dan villa alan çift, eve yaptırdıkları stüdyoda müzik üretimine de devam edecek.

2016 yılında Barselona’da nikah masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak. Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu. Hürriyet'in haberine göre; Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.

Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış. Zorlu Center’daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul’a gelecekmiş.

<p>Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısının çok bulutlu, gece saatl

Bugün hava nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Burçlar haftaya nasıl başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları

WhatsApp'ta sessiz dönem başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.