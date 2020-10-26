Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Berselona'ya yerleşti

2016 yılında Barselona’da nikah masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak. Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu. Hürriyet'in haberine göre; Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.

Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış. Zorlu Center’daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul’a gelecekmiş.