26 Ekim 2020 Pazartesi 10:46 | Son Güncelleme:
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Berselona'ya yerleşti
Ünlü popçu Gülşen, aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la birlikte bundan sonra Barselona ve İstanbul arasında mekik dokuyacak. Azur'un eğitimi için Barselona'dan villa alan çift, eve yaptırdıkları stüdyoda müzik üretimine de devam edecek.
2016 yılında Barselona’da nikah masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak. Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu. Hürriyet'in haberine göre; Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış. Zorlu Center’daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul’a gelecekmiş.