Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu canlı yayında atıştı

İlk kez canlı yayına katıldığını belirten aranjör Ozan Çolakoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. 'Bu ülkeden bir Tarkan bir Gülşen daha çıkmaz' diyen Çolakoğlu sözlerine şöyle devam etti:

'EZHEL ÇOK BAŞARILI'

"Türkiye’de Aleyna Tilki ve Edis’i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel çünkü kendi gibi, başkalarına benzemeye çalışmadı, bu yüzden çok başarılı."

'GÜLŞEN SABIRSIZDIR'

Ozan Çolakoğlu ayrıca, "Aranje yaparken yavaş ve titiz hareket ediyorum. Gülşen, çok heyecanlı ve aranje konusunda çok sabırsızdır." dedi.

Gülşen, bu sözler üzerine dayanamadı ve canlı yayına bağlanarak tatlı bir serzenişte bulundu ve şöyle dedi: “Üstünden 5 ay geçince hadi bitir demiş olabilir miyim acaba.”