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  3. Gülşen memleket sevdalısı çıktı! 'Ülkeme geldiğimde toprağı öpesim geliyor'

Gülşen memleket sevdalısı çıktı! 'Ülkeme geldiğimde toprağı öpesim geliyor'

Gülşen memleket sevdalısı çıktı! 'Ülkeme geldiğimde toprağı öpesim geliyor'

Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis ile birlikte yeni şarkıları için stüdyoya kapandı.

Müzik çalışmaları nedeniyle Londra-Türkiye arası mekik dokuyan Gülşen, memleket sevdalısı çıktı. Popçu, “Ozan’ın işleri için genellikle orada oluyoruz. Her yerin ayrı bir güzelliği var ama Türkiye bambaşka, eşi benzeri yok. Ülkeme döndüğümde toprağı öpesim geliyor“ diye konuştu. Besteleri en pahalı sanatçıların başında gelen Gülşen, bunun durum doğal olduğunu söyledi: “Tabii ki en pahalı biziz doğru“


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