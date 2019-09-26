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Gülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz

Gülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz

Oğlu Azur Benan'ın eğitimi için Londra'ya yerleşen Gülşen, Türkiye'ye döndü. Bir defileye katılan şarkıcı, Londra'daki hayatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gülşen ve müzisyen Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında Barselona’da nikah masasına oturmuştu. Çift, Ocak 2017’de de oğulları Azur Benan’ı kucaklarına almıştı. Gülşen, kısa süre önce de 2.5 yaşındaki oğlu Azur’un eğitimi için Londra'ya yerleştiklerini açıklamıştı.

'YARDIMCIMIZ BİLE YOK'

Dün akşam bir defilede sahne alan Gülşen, merak edilenleri Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı. Azur’un Londra’daki eğitim hayatından bahseden ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la."

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