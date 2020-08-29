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  3. Gülşen engeli kaldırdı, Cemal Can'ın mutluluğu görenleri güldürdü
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:01 | Son Güncelleme:

Gülşen engeli kaldırdı, Cemal Can'ın mutluluğu görenleri güldürdü

Gülşen engeli kaldırdı, Cemal Can'ın mutluluğu görenleri güldürdü

Survivor yarışmasında bu yıl şampiyonluğa adını yazdıran Cemal Can Canseven, yarışmadayken şarkıcı Gülşen'in kendisini engellediğini söylemişti. Engelli olduğu için üzüldüğünü ifade eden Cemal Can'ın dünkü paylaşımının ardından Gülşen engeli kaldırdı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Gülşen paylaşımıyla olay olmuştu. Gülşen tarafından engellendiğini hesabından paylaşan Cemal Can üzüldüğünü ifade etmişti.

Gülşen’i çok sevdiğini her seferinde dile getiren Cemal Can Canseven’in sahte hesap sorusuna verdiği yanıt uzun süre konuşulmuştu. Sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can “Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesap kullanıyorum” demişti.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Bunu duyan Gülşen Cemal Can’ın engelini kaldırarak takip etmeye başladı. Gülşen’in kendisini takip ettiğini gören Cemal Can’dan esprili paylaşım geldi...

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