Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8607
  • 6,5171
  • 291.754
  • 120476
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gülşen çareyi doktoru ayağına getirmekte buldu! Evde estetik operasyon geçirdi

Gülşen çareyi doktoru ayağına getirmekte buldu! Evde estetik operasyon geçirdi

Gülşen çareyi doktoru ayağına getirmekte buldu! Evde estetik operasyon geçirdi

Hastane çıkışı görüntülenmek istemeyen Gülşen, estetik doktorunu evine çağırıp dolgu ve botoks yaptırdı.

Kısa süre önce yanaklarından yağ aldırdığı iddia edilen Gülşen'in bu kez de evde estetik operasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Konuşulanlara göre, estetik merkezinden çıkarken görüntülenmekten kaçınan Gülşen, çareyi doktora ayağına getirtmekte buldu.

Şarkıcı, doktorunu eve çağırarak botoks ve dolgularını yeniletti. Estetiğe karşı olduğunu açıklayan 43 yaşındaki Gülşen, "Yanaklarım yıllardır aynı, müdahale yok. Dolgunun yakıştığı kimseyi görmedim. Bir tek botoksum var. Estetiksiz yaşlanmak istiyorum" demişti.


Çağla Şıkel aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Kitabı yayınlandı, Defne Samyeli aşkı ilk kez ortaya çıktı!
Sıla ve Hazer Amani bugün evleniyor!
Ayrıldıkları iddia edilmişti! O paylaşım şaşkınlık yarattı
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Savunma Sanayii Başkanlığı´nın sosyal paylaşım sitesi Twitter´daki hesabından yapılan açıklamada,

Yeni SAT Botu, Deniz Kuvvetleri´ne Teslim Edildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul Havalimanında uyku kabini hizmeti başladı

JÖH ve PÖH timleri katılıyor! Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı