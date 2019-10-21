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  3. Gülşen 3 sırrını açıkladı

Gülşen 3 sırrını açıkladı

Gülşen 3 sırrını açıkladı

Aranjör Ozan Çolakoğlu’yla mutlu bir evliliği olan popçu Gülşen, önceki gece Bahçeşehir’de sahne aldı.

Siyah bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, mutlu olduğunu ve yerinin sahne olduğunu söyledi. Gülşen “Bu aralar çok yoğunuz. Ozan’ın yurtdışı projeleri var, onlar için İngiltere’deyiz. Orada bir stüdyomuz var albüm işlerimizi oradan yürüteceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Her şeyin güzel gittiğini de sözlerine ekleyen şarkıcı “ Hayatımız müzikle geçiyor” dedi. 

3 SIRRINI AÇIKLADI

Öte yandan Gülşen, gençliğini ve enerjisini borçlu olduğunu düşündüğü 3 sırrını açıkladı. 'Gençliğinizi ve enerjinizi nasıl koruyorsunuz?' sorusuna cevap verdi: 

"3 sırrım var: Yediklerime dikkat ediyorum. Spor yapıyorum. Arkadaşlık kuracağım insanları özenle seçiyorum. Kötü bir çevre insanın hayatını alt üst edebilir.”

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