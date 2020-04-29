Gülse Birsel'den veda paylaşımı! Jet Sosyete final mi yapıyor?
Jet Sosyete'nin senarist ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Birsel, Jet Sosyete'nin final yapacağını ve sevenleriyle yeniden bir arada olmayı dilediğini söyledi.
Corona virüsü salgını nedeniyle bir ilke imza atarak oyuncuların diziyi evlerinden çekmelerine olanak sağlayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından duygusal bir veda konuşmasında bulundu. Jet Sosyete dizisinin final yapacağını söyleyen Birsel, 2017 yılının Aralık ayında başlayan maceralarının sona erdiğini söylerken yeni projelerde buluşmak istediğini söyledi.
İşte o paylaşım...