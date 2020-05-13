Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali! Görenler şaşırıyor!

Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali nasıldı? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Tv8'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu fit hali ve kıyafetleri ile adından söz ettiriyor. Eskiden kilolu olan ve geçirdiği ameliyat sonrası şimdiki haline kavuşan Gülşah Saraçoğlu, büyük bedene sahip yarışmacıların doğru ve şık giyinmeleri için zaman zaman kendi kilolu hallerinden de örnekler veriyor. Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali ve hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

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