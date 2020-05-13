Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali! Görenler şaşırıyor!
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali merak ediliyor. Eskiden kilolu olduğunu sık sık anımsatan ve yarışmacıların kombinlerini yorumlarken eski halinden örnekler veren Gülşah Saraçoğlu hem iş hayatı hem de özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı...
Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali nasıldı? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Tv8'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu fit hali ve kıyafetleri ile adından söz ettiriyor. Eskiden kilolu olan ve geçirdiği ameliyat sonrası şimdiki haline kavuşan Gülşah Saraçoğlu, büyük bedene sahip yarışmacıların doğru ve şık giyinmeleri için zaman zaman kendi kilolu hallerinden de örnekler veriyor. Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali ve hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..