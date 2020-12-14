Gülşah Saraçoğlu'ndan estetik itirafı!

Sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınında yazdığı hakaretler ile uzunca bir süre konuşulan Gülşah Saraçoğlu, Bize Kaldı adlı YouTube programına katıldı. Sık sık mide ameliyatı yaptırdığından bahseden Gülşah Saraçoğlu, yaptırdığı estetikler hakkında da konuştu.

'YÜZ NAKLİ YAPTIRDIM DİYEBİLİRİM'

Saraçoğlu, '‘Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül’de yeni yaptırdım iki ay önce… Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım’ açıklamasında bulundu.

Açıklamalarına devam eden ünlü modacı Saraçoğlu, ‘Düşünsene şahane bir anneyim, şahane bir mutfağım var, becerikli kadınım. Ben erkek olsam benim gibi bir kadınla beraber olurum ama bu kadın erkeğin kimyasını bozar’ sözleriyle dikkat çekti.