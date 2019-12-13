Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski hali nasıl?

Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veren Doya Doya Moda haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Doya Doya Moda jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. İzleyenler Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, eski hali nasıl? merak ediyor. İşte yanıtı..

DOYA DOYA MODA JÜRİSİ GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken Moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü. 2011 doğumlu bir oğlu olan Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte. Bir dönem Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaparken Nihat Doğan'la kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ESKİ HALİ