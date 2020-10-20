20 Ekim 2020 Salı 11:47 | Son Güncelleme:
Gülşah Saraçoğlu ile Tuğçe Tayfur sosyal medyada birbirine girdi
Modacı ve sunucu Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı Gökhan Göz ile yeniden barıştı. Barışmanın ardından Göz'ün eski sevgilisi Tuğçe Tayfur'a gönderme yapan Saraçoğlu, polemiği fitilini ateşledi.
Doya Doya Moda'nın sunucularından Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye karar verdi. Saraçoğlu, yeniden barıştığı Gökhan Göz’le sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Ayrıca sosyal medyada bir canlı yayın açan Saraçoğlu, Göz'ün eski sevgilisi Tuğçe Tayfur'a laf atınca polemiğin fitilini ateşledi.
TUĞÇE TAYFUR'DAN JET YANIT
Gülşah Saraçoğlu'nun, Gökhan Göz'ün kendinden önceki aşkları için "Çer çöp" demesi üzerine Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından "Sen de mi Brütüs? Ama maalesef prim yok" sözlerini paylaştı. Tayfur paylaşıma "Teyze" şarkısını da ekleyerek ortamı kızıştırdı. Saraçoğlu'nun ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu...