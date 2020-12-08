Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfürler savurdu!

Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı. Saraçoğlu, daha önce de evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ü şimdi de tüm sosyal medyada takipçileri önünde rezil etti.

Saraçoğlu eski sevgilisinin Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılarak küfür ve hakaretler yağdırdı.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz” diyen ünlü modacı, ağza alınmayacak küfürler ederek sosyal medyada gündem oldu.

"YİNE OLSA AYNISINI YAPARIM"

Olaylı gecenin ardından canlı yayın açan Saraçoğlu, pişman olmadığını, yine olsa aynısını yapacağını ifade etti.

"HERKES GÜLŞAH SARAÇOĞLU CESARETİ İSTER"

Sosyal medyada ise; "Herkes bir kere Gülşah Saraçoğlu cesareti ister", "Gülşah Saraçoğlu sen ben olabilir misin?", Gülşah Saraçoğlu sayesinde gece gece bütün kaos ihtiyacımızı karşıladık" şeklinde tweetler atıldı. Bu gelişmelerin ardından Twitter'da ünlü modacı gündem olurken, iş insanı Gökhan Göz'ün yanındaki gizemli kadın ise merak konusu oldu.