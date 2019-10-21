Gülnur Güneş'in düğününde Tarkan-Ebru Güneş düeti

Recep ASLAN

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, işadamı Yiğit Doğan Çelik ile Four Seasons’ta evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cemal Kalyoncu, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Murat Genç, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç yaptı.

BİR İLK YAŞANDI

Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, Tarkan da konuklar arasındaydı. Tarkan’ı sahneye davet eden Gündeş, “Normalde böyle bir durumda sahneye çıkmaz, şu an bir ilk yaşanıyor, ben olsam ben de çıkmam, çünkü ne prova var, ne de orkestra kendi orkestrası” demesiyle salonda alkış tufanı yaşandı. 5 parça seslendiren Tarkan, Gündeş ile ‘Gül Döktüm Yollarına’ parçasına düet yaptı.