Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında? Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik kimdir?

Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. Gülnur Güneş kimdir, kaç yaşında? İş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Genç çift, ilk dansı Tarkan’ın “Beni Çok Sev” şarkısı eşliğinde yaptı. Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. İşte merak edilenler…

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar vererir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını moda severlerle buluşturuyor.

GÜLNUR GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

2012 yılında Star Gazetesine yaptığı bir röportajda 24 yaşında olduğunu söyleyen Gülnur Güneş şu anda 31 yaşındadır.

YİĞİT DOĞAN ÇELİK KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde nikah ve kına yapan iş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Yiğit Doğa Çelik iş adamıdır.