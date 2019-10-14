Gülnur Güneş kimdir? merak edilen konular arasında bulunuyor. Yiğit Doğan Çelik ile 19 Ekim’de nikâh masasına oturacak olan Gülnur Güneş, dün akşam Düğün öncesi ünlü tasarımcı, lüks bir otelde 19’uncu yüzyıl Paris konseptli bir kına gecesi düzenledi. Partide davetliler arasında bulunan Burcu Güneş de sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Gülnur Güneş kimdir? Gülnur Güneş kaç yaşında? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar vererir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını moda severlerle buluşturuyor.

Gülnur Güneş’in tasarımlarında, ince elenen ve sık dokunan detaylar, kusursuz bir şekilde bütünü oluşturur. Bütün denildiğinde zihinde beliren kalıplardan öte, gerçek bir kimlik oluşturma fikri vardır; tasarımı anlatmaya gerek kalmadan, “O” kendini tanıtır. İyi giyinmenin bir sanat olduğunu düşünen, feminen ve romantik bir silüetin altını çizen, elegan bir kadın vardır karşımızda.

60’ların yuvarlak hatlı, ince belli, özgür ruhlu, bağımsız, kum saatini andıran kadın silüetinden ilham alan Gülnur Güneş’in koleksiyonu, 2012- 2013 yılında “güç” kavramı üzerinde yükseliyor. Gülnur Güneş, güç kavramını erkeklerle özdeşleştiren algıyı tam anlamıyla tersine çeviriyor. Feminen görüntüsünü sergilemekten çekinmeyen, zarafetin yanısıra güç kavramını da üstlenmiş kadınlardan esinleniyor.

Gülnur Güneş ile “kadın”, artık bir kalıbın içinde değil, kendi kimliğini özgürce ifade edebileceği sınırsız bir evrenin içinde, güçlü ve bir eşi daha yok…