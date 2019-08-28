Gülhan Şen eşi kim? sorusu arama motorunda aranıyor. Ülkeleri gezerek programlar yapan Gülhan Şen, bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Güzel sunucu Gülhan Şen, 2019 şubat ayında anne olmuştu. Anne olma serüvenini izleyicilerle paylaştı. Programı seyredenler Gülhan Şen eşi kim? Gülhan Şen kaç yaşında? diye emrake diyor. İşte yanıtı..

GÜLHAN ŞEN EŞİ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Gülhan Şen, 16 Temmuz 1978, Bulgaristan‘ın Şumnu şehrinde doğmuştur. Asıl adı Gülhan Halidinova Mahmudova’dır. Ailesi Osmanlı döneminde balkanlara yerleştirilen Türklerdendir. İlkokulu doğduğu şehirde bitirdi. Bulgaristan’da asimilasyona tabi tuttuğu Türklerin ismini zorla değiştirdiği için 1985 yılında adı Galina Hristova Mihaylova oldu. Daha sonra 1989 yılında göç etmeye zorlanarak ailesi ile birlikte Türkiye’ye geldi. Türkçeyi öğrenebilmek için kurslara gitti.

Gülhan Şen, Türkiye’ye geldiklerinde ailesi ile beraber Krında “Şen” soyadını aldılar ve kendi adını da Gülhan olarak değiştirdi. Ortaokulu ve liseyi Kabataş Erkek Lisesinde okudu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi – Radyo Televizyon bölümünde okuyarak mezun oldu.

Londra‘da Reuters Haber Ajansı’nda “Televizyon Haberleri ve Programları Hazırlama” üzerine eğitim aldı.

2003 yılında “Sis Bulutunun Ardında Alzheimer” adlı belgeseli hazırlayıp CNN Türk kanalında sunmuştur.

3 Ekim 2007 tarihinde tv8‘de başlayan yurtdışı geziler ağırlıklı “Gülhan’ın Galaksi Rehberi” adlı gezi programı ile gezmeye başladı. 20 Kasım 2013’teki son bölümün ardından TV8 kanalına veda etmiş ve ertesi yıl 31 Aralık 2014‘ten itibaren TRT Haber ka hayatına devam etmiştir. 2007 yılından 2016 yılına kadar 120 ülkede toplam 600 civarında da şehir gezdi, gördü. Henüz daha Avustralya’ya gitmedi, Güney Amerika’da eksik yerler var.

HBB, Brt, Star TV, CNN Türk ve TRT’de görev yaptı.

Gülhan Şen , 6 Eylül 2015 tarihinde film yönetmeni Alper Mestçi ile evlendi.Gezi programıyla tanınan sunucu Gülhan Şen, 2019 şubat ayında anne oldu.

Yer Aldığı Televizyon Yapımları :

2002 – STARDUST (Star TV)

2003 – Eğitim ve Kariyer (CNN Türk)

2003 – Türk Sineması 2003 (Belgesel) (CNN Türk)

2003 – Sis Bulutunun Ardında Alzheimer (Belgesel) (CNN Türk)

2004 – Mustafa Hakkında Herşey () Aile dostu) (Sinema

2004 – 2007 – Zamanın Ruhu (Tv programı)(tv8)

2006 – Bayanlar Baylar (tv8) (Yarışma programı. )

2007 – 2013 – Gülhan’ın Galaksi Rehberi (tv8)

2009 – Pür Dikkat (tv8)

2009 – Kanalizasyon (Sunucu) (Sinema)

2012 – İşler Güçler (Deniz) (Sinema)

2014 – Günümüz – Gülhan’ın Galaksi Rehberi (TRT Haber)