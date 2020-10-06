Ecem Erkek, bu sezon yine Güldür Güldür ile Show TV ekranlarında olacak. Oyuncu, başarılı geçen iki sezonun ardından yaz döneminde de bir projede yerini aldı. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve sahnelendiğinde Demet Akbağ’ın başrolünde oynadığı ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?’ isimli oyunun film versiyonunda rol aldı. Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek'i yeni sezonda tanıyamayacaksınız.

Sosyal medyayı çok etkin kullanmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ecem Erkek, son dönemde gittikçe zayıflamaya başladığı da yaptığı paylaşımlarda görülmüştü.

Oyuncu, öylesine bir çaba içine girmiş ki hayli fit bir şekilde Güldür Güldür'deki yerini alacak. Hatta pek çok kişiyi de şaşırtacağı şimdiden belli.

Son olarak yaptığı paylaşımda, Güldür Güldür’de Mesut karakterini oynayan Uğur Bilgin ile spor yaparken bir videosunda görülüyor.