Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek yeni haliyle şaşırttı!

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek yeni görüntüsü ile görenleri şaşkına çevirdi. Yeni sezona hayli ince girmeye hazırlanan Ecem Erkek’in verdiği kilolar dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarından zayıflamış olduğu görülen Ecem Erken'in değişimi şaşırttı.

İşte Ecem Erkek'in o paylaşımı..

ECEM ERKEK KİMDİR?

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.