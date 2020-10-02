Güldür Güldür Show yeni sezona heyecanla başlayacak. Henüz yayın tarihi belli olmayan Güldür Güldür’ün önümüzdeki günlerde yeni bölümlerinin izleyicilerle buluşması bekleniyor. Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek ve Alper Kul’dan yeni tipleme geliyor.

Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Ali Sunal, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Onur Atilla gibi Güldür Güldür’ün ana kadrosunun neredeyse hepsi yeniden yeni sezonda ekranda olacak. Ancak Çağlar Çorumlu bu sezon yok. Kanal D’nin ‘İyi Aile Babası’ isimli dizisinde oynayacak.

Programa yeni sezonda Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç’in de katılımıyla sürprizli bir sezon izleyenleri bekliyor. Çağlar Çorumlu’nun oynadığı ‘eşofmanlı Şevket Hoca’ gibi tiplemeler, ne yazık ki bu sezon oyuncunun ayrılışıyla yok. Ecem Erkek ile oynadığı Altın Kardeşler isimli skeçlere Çorumlu yerine başka bir ismin gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

Yeni sezonda, yeni skeçler ve tiplemeler ekranda olacak. Bunlardan birisi de Alper Kul ve Ecem Erkek’in kardeş olarak kamera karşısına geçtikleri skeç olacak.

Ecem Erkek, instagram sayfasından Alper Kul ile makyaj ve kostüm hazırlıkları sonrası çekimi beklerken bir fotoğraflarını paylaştı.