02 Kasım 2020 Pazartesi 17:01 | Son Güncelleme:
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek, 4 yıllık eşi Yüce Armağan Erkek'ten tek celsede boşandı
Güldür Güldür programıyla yıldızı parlayan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek ile boşanma kararı aldı. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.
Güldür Güdür oyuncularından Ecem Erkek, 4 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Oyuncu Ecem Erkek ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Armağan Erkek boşandı.
BOŞANDILAR
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.