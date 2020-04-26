Güldür Güldür Show'un başarılı ismi Onur Buldu sessiz sedasız evlendi
‘Güldür Güldür Show'un başarılı isimlerinden Onur Buldu, ingilizce öğretmeni Duygu Koz ile sessiz sedasız evlendi.
Düğünü 19 Nisan’da Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu tiyatroda yapmayı planlayan Buldu, salgın nedeniyle töreni iptal etmek zorunda kaldı. Oyuncu, Etiler’deki evinin bahçesinde ailelerin davetli olduğu sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Buldu, koronavirüs önlemleri karşısında törene hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.