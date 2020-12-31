Güldür Güldür Show konukları kimdir? 31 Aralık Güldür Güldür Show'a kimler katıldı?

Güldür Güldür Show yılbaşı gecesi ünlü isimleri ağırlıyor. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show'un merakla beklenen konukları belli oldu. Peki Güldür Güldür Show konukları kimdir? 31 Aralık Güldür Güldür Show'a kimler katılıyor?



Yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da yıldızla geçidi yaşanacak! Birbirinden yetenekli oyuncuların ve müzisyenlerin konuk olacağı Güldür Güldür yılbaşı özel bölümü merak konusu oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİM?

Güldür Güldür ekibi sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı, geceye damga vuracak performansların ardı arkası kesilmiyor. Sürprizlerin bir an durmayacağı programın özeti ise şöyle;

“Geçmişten Günümüze”de sevilen, özlenen tüm renklerin, seslerin geçit yapacağı programda nostaljik bir rüzgar esecek. Geçmişten Günümüze skeci Cem Karaca’dan Zeki Müren’e unutulmaz sanatçıları anarken, Gülden Karaböcek’in müthiş performansına sahne olacak.

Yarışmacı ailelerin sorulara asla doğru cevap veremedikleri yarışma “Aileler Yarışıyor” yine dopdolu. Doğru bir yanıt duymak için perişan olan Mesut’un imdadına bu sefer Yeşim Salkım yetişecek. Yeşim Salkım’ın çıldırtıcı aile üyeleriyle başa çıkma macerası herkesi kahkaha krizine sokacak.

Yılbaşı akşamının bir diğer sürprizi ise Show TV’nin sevilen dizilerinden Arıza ve Kuzey Yıldızı oyuncularının performansı olacak. Aslıhan Güner, İsmail Demirci; Olgun Toker, Toygan Avanoğlu performansları ile izleyicileri hem büyüleyecek hem şaşırtacak. Kuzey Yıldızı ekibi oyunculuklarının yanı sıra söyleyecekleri şarkılarla da yılbaşı akşamına damga vurmaya hazırlanıyor!

Güldür Güldür’ün efsane programı “Yaralı Show” yine çok hareketli yine çok olaylı. Halay ekibi bu sefer konuk ve Toygan Avanoğlu’na hiç huzur vermeyecek.



Serkan Çağrı ve ekibinin konuk olduğu, unutulmaz parçalarla gece bazen renklenecek bazen ise duygusal anlara sahne olacak.