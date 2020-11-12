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12 Kasım 2020 Perşembe 13:53 | Son Güncelleme:

Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Başarılı sanatçı Gülden, beş şarkılık bir albüm çalışması yaptı. Pandemi dönemimde gerekli tüm önlemleri alarak, albümün bütün şarkılarına klip çeken başarılı şarkıcı, çıkış şarkısının klip setinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü sanatçı, “Şarkılar sözleriyle yeterince derdini anlatıyor. Ensturumanının üstadı kişiler tarafından hazırlanmış samimi duygularla birlikte, kulağı yormayan ama gönüllere dokunacak sade ve şık bir mini albüm hazırladım” dedikten sonra aralık ayında yayınlarının başlayacağını söyledi.

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