Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Ünlü sanatçı, “Şarkılar sözleriyle yeterince derdini anlatıyor. Ensturumanının üstadı kişiler tarafından hazırlanmış samimi duygularla birlikte, kulağı yormayan ama gönüllere dokunacak sade ve şık bir mini albüm hazırladım” dedikten sonra aralık ayında yayınlarının başlayacağını söyledi.