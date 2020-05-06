Gülçin Ergül oyunculuk yaptığı dönemi anlattı: Beni aptal sarışın sanıyorlar!
Hepsi grubundan ayrılarak kariyerine yalnız devam etmeyi tercih eden Gülçin Ergül, Instagram hesabından canlı yayın gerçekleştirdi ve takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Bir takipçisinin “Neden hak ettiğiniz yerde değilsiniz?” sorusuna şarkıcı, “Her yerim estetikli değil ondandır ya da yeteri kadar güzel değilimdir” cevabını verdi. Ergül, ayrıca oyunculuk yaptığı dönemi de anlattı: “Demek ki oyunculukta başarılı olmuşum ki beni hâlâ aptal sarışın sanıyorlar.”