Gülçin Ergül 'Hepsi' ile ilgili iddialara yanıt verdi!

Ergül, “Hepsi grubu hepimizin geçmişinin bir parçası. Barış sağladık ama müzik yapmak üzere vs. bir araya gelmedik. Olayların geldiği boyuta şaşırıyorum” dedi. Ergül “Peki, yardım amaçlı bir konser için birlikte sahne alır mısınız?” sorusuna ise “Eğer faydalı bir etkinlik içinse olabilir” yanıtını verdi.