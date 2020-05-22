22 Mayıs 2020 Cuma 02:19 | Son Güncelleme:
Gülçin Ergül 'Hepsi' ile ilgili iddialara yanıt verdi!
Şarkıcı Gülçin Ergül, son günlerde basında sıkça yer alan Hepsi grubunun tekrar bir araya geldikleri yönündeki haberlere yanıt verdi.
Ergül, “Hepsi grubu hepimizin geçmişinin bir parçası. Barış sağladık ama müzik yapmak üzere vs. bir araya gelmedik. Olayların geldiği boyuta şaşırıyorum” dedi. Ergül “Peki, yardım amaçlı bir konser için birlikte sahne alır mısınız?” sorusuna ise “Eğer faydalı bir etkinlik içinse olabilir” yanıtını verdi.